Il mercato dell’ Ascoli decolla con la doppia entrata che ha permesso al direttore sportivo Matteo Patti di assicurarsi due profili davvero degni di nota per la categoria e soprattutto potenzialmente utili per favorire la ripartenza del Picchio. La giornata di ieri è stata estremamente proficua per lo storico club di corso Vittorio Emanuele che si è assicurato le prestazioni dell’esterno mancino Abdoul Razack Guiebre e del centrocampista Emanuele Ndoj. Quest’ultimo volto molto noto ai tifosi bianconeri che nel corso delle recenti stagioni in B lo hanno potuto sempre ammirare come avversario. Entrambi hanno già raggiunto il ritiro di Cascia per conoscere tecnico e compagni, mettendosi subito a disposizione del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli, il mercato adesso decolla. Doppio colpo: presi Guiebre e Ndoj

