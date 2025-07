Droga dal balcone tre arresti

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Taranto, su richiesta del Procuratore di Taranto, nei confronti di tre soggetti tarantini (dei quali uno già recluso presso la Casa Circondariale di Potenza per altri reati) presunti responsabili in concorso del reato di detenzione di sostanze stupefacenti. La complessa ed articolata attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto, ha preso avvio a seguito dell'arresto in flagranza, avvenuto il 29 agosto 2023, di uno degli odierni indagati il quale fu sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

In questa notizia si parla di: droga - taranto - balcone - arresti

