Sancho Juve Gazzetta l’affare va per le lunghe | c’è distanza tra la richiesta inglese e l’offerta dei bianconeri Si ragiona su queste cifre

Sancho Juve (Gazzetta dello Sport), l’affare va per le lunghe: c’è distanza tra la richiesta inglese e l’offerta dei bianconeri. Si ragiona su queste cifre. Il calciomercato Juve  sta lavorando duramente per portare Jadon Sancho  a Torino, ma la trattativa con il Manchester United potrebbe andare per le lunghe. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club inglese ha fissato una richiesta di 20 milioni di euro  per il cartellino dell’attaccante, mentre la Juventus ha formulato un’offerta di 10 milioni di euro più 5 milioni di bonus, per un totale di 15 milioni. La distanza tra domanda e offerta è quindi significativa, ma le due parti stanno continuando a trattare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve (Gazzetta), l’affare va per le lunghe: c’è distanza tra la richiesta inglese e l’offerta dei bianconeri. Si ragiona su queste cifre

In questa notizia si parla di: lunghe - juve - gazzetta - affare

Come la Juve e adidas hanno costruito una delle collaborazioni più lunghe della Serie A - Juventus e adidas prolungano di dieci anni la loro storia d'amore. Quando nel 2015 Juventus annunciò il passaggio da Nike ad adidas, la sensazione era chiara: qualcosa stava cambiando.

Asse Juve-Porto, le ultime ? https://bit.ly/3TEGXN8 #SportMediaset Vai su Facebook

Juventus, è fatta per David! Accordo raggiunto nella notte, le cifre; Fiorentina, preso Fagioli! Tutte le cifre dell'operazione con la Juve; Juve, è finalmente fatta per Koopmeiners! Oggi le visite mediche.

Juve, accordo raggiunto per Conceiçao: l'attaccante rinuncia a una quota per il trasferimento - La Juventus ha chiuso l’affare per Francisco Conceiçao, superando gli ultimi scogli contrattuali che rischiavano di far lievitare il prezzo del giocatore. Si legge su informazione.it

Gazzetta - Sancho si vede già alla Juventus: Douglas Luiz nell'affare? - Lo assicura La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'esterno inglese si sta spendendo direttamente e indirettamente. Scrive ilbianconero.com