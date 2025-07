Sanguinetti, ora o mai più. Casadei vuole convincerlo.

Mentre la Nazionale maschile si prepara all’ultima pool di Volleyball Nations League, con De Giorgi che ha convocato Luca Porro e Simone Anzani, e con loro Edoardo Caneschi ma non Giovanni Sanguinetti, i due che potrebbero essere al centro dello scambio Modena-Milano che, nel caso, dovrà perfezionarsi entro oggi alle 17, il mercato continua a muoversi con le ultime ore a disposizione per i trasferimenti all’interno della SuperLega. Dopo che Piacenza si è assicurata Bergmann, Verona ha ingaggiato lo schiacciatore 2005 Lukas Glatz, mentre un pezzo pregiato sul mercato potrebbe essere Stephen Maar, in uscita proprio da Piacenza ma come Sanguinetti destinato o a chiudere una trattativa nelle prossime ore, o a saltare le prime tre giornate o a giocare all’estero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

