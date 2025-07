Trenta chili di cocaina nascosti dentro una statua | arrestato 42enne

Dentro una statua in giardino, realizzata con un particolare meccanismo di apertura e chiusura, nascondeva trenta chili di cocaina. La scoperta, fatta dai poliziotti del commissariato di Gioia Tauro dopo una una perquisizione presso una ditta sita a Rosarno, ha portato all'arresto di un 42enne. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

