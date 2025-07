Ruba in un negozio denunciato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà 35enne pregiudicato perché ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato. Il personale del Commissariato di Manduria, dopo aver raccolto la denuncia di furto di un commerciante, ha avviato mirate indagini volte al rintraccio del presunto responsabile. Gli accertamenti, supportati anche dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza interno dell’esercizio commerciale, hanno permesso di ricostruire i momenti del furto, immortalando il presunto ladro che dopo essersi introdotto all’interno del negozio ne sarebbe uscito poco dopo con il registratore di cassa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ruba in un negozio, denunciato

