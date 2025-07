Oro mondiale per la ‘brescellese’ Mincheva

C'è anche un po' di Reggio a trionfare ai mondiali di calcio balilla ITSF che si sono disputati a Saragozza in Spagna. A tenere in alto l'onore reggiano ci ha pensato Veronika Mincheva, atleta bulgara che milita nella Calcio Balilla Sport di Brescello. Veronika, approdata nel reggiano nel dicembre scorso, ha disputato i mondiali di calcio balilla e ha conquistato la medaglia d'oro a squadre con la Bulgaria. "Era la mia seconda partecipazione ad un evento così importante – ha dichiarato Veronika – ed è stata la mia prima medaglia vinta con la nazionale ai Campionati mondiali. Sono davvero felice per aver conquistato il primo posto con la nazionale: è il risultato di un forte spirito collettivo, dell'unità , dell'allenamento dedicato e dell'enorme impegno profuso".

