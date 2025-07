Dovbyk ha scelto la 9 | vuole diventare il bomber della Roma di Gasperini

Artem Dovbyk ha fatto la sua scelta: indosserà la maglia numero 9 nella nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. Come riportato dal Corriere della Sera, l'attaccante ucraino vuole diventare il punto di riferimento offensivo del progetto giallorosso e conquistare la fiducia dell'Olimpico. Reduce da una stagione positiva al Girona ma non ancora da protagonista assoluto, Dovbyk sa che per imporsi nella Capitale servirà qualcosa in più. Ed è qui che entra in gioco Gasperini, allenatore che nel corso della sua carriera ha rigenerato numerosi attaccanti, valorizzandoli all'interno di un sistema pensato per esaltarne i movimenti e le doti fisiche.

