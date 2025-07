Inaugurato il LungoLiri Falcone e Borsellino

Il Comune di Isola del Liri ha inaugurato il "Lungoliri Falcone e Borsellino". £Con emozione e orgoglio, abbiamo intitolato un tratto del nostro Lungoliri a due uomini che hanno incarnato il volto più alto dello Stato, della giustizia, e del coraggio civile: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Inaugurato il LungoLiri Falcone e Borsellino.

