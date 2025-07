Roma ancora zero acquisti | Gasperini aspetta El Aynaoui torna in cima alla lista

Tra le big del campionato, la Roma è l’unica a non aver ancora chiuso un acquisto. A sottolinearlo è La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come la società giallorossa sia chiamata a dare un segnale forte alla piazza e al nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, ancora in attesa dei primi rinforzi. Le difficoltà per chiudere l’operazione Richard Rios con il Palmeiras (che continua a chiedere 30 milioni garantiti ) hanno spinto la Roma a riaprire i contatti col Lens per Neil El Aynaoui. Il marocchino, rispetto al brasiliano, è più creativo e dotato di visione, ma resta un’incognita dal punto di vista fisico: lo scorso anno fallì le visite mediche con il Monaco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ancora zero acquisti: Gasperini aspetta, El Aynaoui torna in cima alla lista

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - Era solo da capire chi avrebbe fatto la prima mossa per far saltare il banco, e prontamente la situazione si è scaldata in maniera importante.

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - La Roma perde per due a uno contro l'Atalanta e complica e non poco la sua corsa al quarto posto. La squadra di Ranieri parte forte ma subisce alla prima occasione il gol di Lookman che spezza l'equilibrio.

Rios o El Aynaoui, la Roma decide GAZZETTA DELLO SPORT È il giorno del raduno, e Gian Piero Gasperini è pronto a iniziare la sua avventura come tecnico della Roma, ma se si presenterà a un gruppo privo di nuovi acquisti. L'allenatore lavorerà con la ro Vai su Facebook

Gasperini alla Roma: dal contratto allo staff fino alla rosa, tutte le decisioni; Gasperini: 'Ho detto no alla Juve, Roma la strada giusta'; Roma, il primo acquisto di Gasperini arriva dalla Juventus: chi è Zelezny.

Mercato Roma LIVE: Offerta del Benfica per Rios. Il giocatore ha un accordo con il club - La Roma continua a trattare su più tavoli per consegnare nuovi giocatori a Gasperini. Si legge su informazione.it

Gasperini fa sul serio e blinda il ritiro della Roma. Sedute non-stop con corsa e pallone - Quella in cui gli allenamenti forgeranno i calciatori del futuro, quella della fatica, dell'impegno e della dedizione al lavoro. ilmessaggero.it scrive