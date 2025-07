K Sport Montecchio Gallo sul mercato La società va alla ricerca di under e over

La K Sport Montecchio Gallo è alla ricerca di un paio di under e due over uno per l’attacco e uno per il centrocampo. Si dividono le strade tra il Fossombrone il portiere Andrea Bianchini (classe 1999), la societĂ nel suo ruolo punta a schierare un Under. Due nuovi giocatori per l’Ancona calcio, si tratta di Tommaso Proromo (classe 2006) centrocampista ex Lazio (Under 18) e del portiere Giulio Mengucci (classe 2005), giĂ giocatore dell’Ascoli Primavera. Il San Costanzo ripescato in Promozione ha confermato il portiere Lorenzo Palazzi. Il Chiesanuova (Eccellenza) è vicino all’accordo con Samuel Hernández Mederos, natio di Las Palmas de Gran Canaria nel 1998, difensore centrale ha militato in Spagna con le maglie di Lorca e UD Los Garres prima di trasferirsi in Polonia all’Olimpia Grudziadz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - K Sport Montecchio Gallo sul mercato. La societĂ va alla ricerca di under e over

In questa notizia si parla di: under - sport - montecchio - gallo

Sport sotto choc, la campionessa ricoverata per meningite virale: cosa rischia ora - La giovane campionessa è stata colpita da una meningite virale e attualmente si trova ricoverata in ospedale.

Diretta Rai Sport Domenica 27 Aprile 2025 - Ciclismo Liegi > Bastogne > Liegi, Calcio, Pallavolo, Hockey - In vista del weekend, Domenica 27 Aprile 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai.

NOW, offerta con Sport, Cinema ed Entertainment a 24,99 euro al mese con vincolo di un anno - Una promo “all-in” per NOW, che offre tutti i suoi pacchetti con uno sconto complessivo di 12 euro al mese.

COMPLETATO IL PACCHETTO UNDER In attesa dell'ufficialità del comparto portieri, l'Urbania Calcio si è assicurata le prestazioni di Filippo Delbianco (2006), laterale di piede sinistro, provienente dal Misano, squadra del campionato di Promozione Emilia R Vai su Facebook

K Sport Montecchio Gallo sul mercato. La societĂ va alla ricerca di under e over; Eccellenza / Il K Sport Montecchio Gallo perde ad Urbino: esulta la Maceratese; Eccellenza / K Sport Montecchio Gallo vince la finale play off (2-1 al Tolentino) e accede alla fase nazionale.

K Sport Montecchio Gallo: sogno infranto, Vianese in finale playoff - MSN - Contro la Vianese è stata una sconfitta di misura, come all’andata, ma sufficiente per l’esclusione ... Scrive msn.com

K Sport puntella i reparti - L’esterno offensivo Andrea Sollaku (2003, ex San Marino e United Riccione (serie D) e il difensore centrale Alex Di Gennaro (2000,) ex Atletico Gallo, Atletico Mondolfo e Jesina sono stati ingaggiati ... Riporta msn.com