Abruzzo la Regione taglia i fondi per la tutela delle aree protette Ma intanto aumenta quelli per il ritiro del Napoli

La riserva di Punta Aderci nel Chietino e le Gole di san Venanzio nell’Aquilano, la Pineta dannunziana nel pescarese e il Borsacchio nel teramano. E poi tutte le altre. Per le 25 riserve naturali abruzzesi il futuro si prospetta difficile: i fondi per la loro tutela rischiano di farsi più esigui rispetto al 2024, come annunciato già a febbraio da una comunicazione inviata dalla Regione ai Comuni che le gestiscono. Un taglio che costringerà a una riduzione generalizzata dei servizi e potrebbe decretare la chiusura di alcune aree protette, come è già successo all’Oasi Wwf riserva naturale controllata Lago di Serranella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

