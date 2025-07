Cesena Zaro è già nel ritiro di Acquapartita Ufficiali Pieraccini e Donnarumma a Catania

Terzo acquisto per il Cesena. Dopo l’addio del capitano ’Beppe’ Prestia (già all’Inter Under 23), a riempire il buco in difesa ecco Giovanni Zaro dal Modena. Svolte le visite mediche ieri, il difensore in serata si è unito al resto del gruppo in ritiro ad Acquapartita. L’ufficialità arriverà soltanto questa mattina, completate le pratiche del tesseramento. Giovanni Zaro si lega al Cavalluccio per due stagioni. Mister Mignani lo conosce già bene, lo ha allenato nella stagione 2020-’21 a Modena. Abile nel gioco aereo, è alto 193 centimetri, il difensore 31enne, nel curriculum ha messo anche una ventina di reti nei professionisti, l’ultima proprio al Manuzzi nella gara di andata Cesena-Modena dello scorso campionato finita 2-2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, Zaro è già nel ritiro di Acquapartita. Ufficiali Pieraccini e Donnarumma a Catania

