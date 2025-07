Ginnastica. Le farfalle montelupine conquistano Roma.

Asp Montelupo sugli scudi alla recente Rome Cup 2025, torneo internazionale di ginnastica ritmica andato in scena al Pala Pellicone – Palafijlkam di Ostia lo scorso weekend. Tra le seicento concorrenti, provenienti da ben tredici nazioni (Armenia, Austria, Azerbaigian, Bulgaria, Gran Bretagna, Georgia, Cina, Moldova, Messico, Italia, Ucraina, Principato di Monaco e Polonia), sono scese in pedana anche otto montelupine che si sono fatte ampiamente valere. Quattro i podi centrati nelle varie categorie nell’all around (classifica che tiene conto di tutti gli esercizi). Primo posto per Carlotta Fulignati in S1, grazie anche all’oro conquistato sia a palla che a nastro e per Anastasia Mazzoni in S2, ottenuto soprattutto grazie al successo a nastro e alla medaglia d’argento conquistata a clavette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

