Forza Italia in mano alla sinistra comunista

, tuona così Claudio Travanti. Se in casa azzurri nei giorni scorsi si era auspicato di poter placare gli animi e provare a ricucire dopo l’ingresso di Monica Acciarri, l’intervento di ieri dell’ex assessore comunale ha probabilmente confermato che la frattura pare proprio destinata a restare. "Oggi Forza Italia è condotta da Tajani e Battistoni, politici commercianti che acquistano (senza consultare la base degli iscritti) amministratori e simpatizzanti di sinistra molto discutibili e ben noti nel nostro territorio. Gli stessi che in passato con le loro azioni politiche criticavano pesantemente l’operato politico ideologico di noi amministratori di Forza Italia del comune di Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Forza Italia in mano alla sinistra comunista"

Carpi ridiscute la revoca della cittadinanza a Mussolini, questa volta la propone Forza Italia - Tre anni fa, durante la passata consigliatura, fece abbastanza rumore l'esito della votazione del Consiglio Comunale di Carpi sulla revoca alla cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - FRIULI VENEZIA GIULIA - Ora è ufficiale. Si è aperta ieri (18 maggio) nel corso della verifica di maggioranza, la crisi politica nel centrodestra che governa la Regione.

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica - La frase che conta è il riferimento anagrafico. «Io ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58», dice Pier Silvio Berlusconi, e dunque: due anni di tempo per un possibile bis, perfetta.

Parla il figlio dell'ex premier e fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi

Forza Italia, i parlamentari morosi mandano in rosso il bilancio del partito - Gli azzurri chiudono il rendiconto 2024 con 307 mila euro di disavanzo anche a causa di deputati e senatori che non versano al partito.