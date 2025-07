Reggiana è tutto fatto per Tavsan Per l’attacco caccia a Corona junior

La Reggiana inizia a sparare i primi colpi per l’attacco. È fatta per l’arrivo dell’esterno offensivo Tavsan (che sarà ufficializzato oggi, a meno di clamorosi intoppi), ma entro il fine settimana il ds Fracchiolla potrebbe incassare anche il via libera dal Palermo per il prestito di Giacomo Corona. Il figlio di ‘Re Giorgio’ (bomber da oltre 200 reti tra i ‘pro) è un promettente ‘colosso’ di 195cm che nell’ultima stagione al Pontedera ha messo insieme numeri certamente degni di nota. 11 gol e 6 assist in appena 2009 minuti. Di fatto l’equivalente di 22-23 partite ‘intere’, xda 90’. Adesso è in ritiro con mister Inzaghi che lo vuole ‘testare’ da vicino, ma sembra difficile che ‘Superpippo’ – che avrà come unica missione la promozione Serie A – possa dargli già da questa stagione quella fiducia che Dionigi, con rotazioni più corte, riuscirebbe invece a garantirgli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

