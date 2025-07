Trump lavoriamo ad accordi dal primo agosto si pagano dazi

L'amministrazione Trump sta lavorando su cinque-sei accordi commerciali e potrebbe annunciarne due o tre prima del primo agosto, quando scatteranno i pagamenti dei dazi reciproci comunicati tramite lettera dal presidente Usa. Lo ha detto lo stesso Trump, secondo quanto riporta Bloomberg. Sul negoziato sui dazi "c'è tempo fino al primo di agosto, bisogna trattare: le posizioni non sono ancora vicinissime però bisogna continuare il dialogo perché una guerra dei dazi non conviene a noi; non conviene agli americani, perché l' Europa bisogno degli Stati Uniti ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell' Europa ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, lavoriamo ad accordi, dal primo agosto si pagano dazi

In questa notizia si parla di: dazi - trump - primo - agosto

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

Nonostante sia passato ormai qualche giorno dal suo invio, la lettera del Presidente Trump contenente i dazi che dal primo agosto sarebbero imposti sulle nostre esportazioni verso gli Stati Uniti (30%) continua a essere letta e riletta per ricavarne il vero signifi Vai su Facebook

Dazi USA al 30% dal 1° agosto sulle merci europee: tutte le contromisure • Guerra commerciale USA: rialzo dei dazi al 30% sulle merci europee dal primo agosto, Bruxelles cerca il negoziato con Trump ma prepara le contromosse. Vai su X

L'Ue affina la lista dei controdazi agli Usa da 72 miliardi: ci sono le carni, i Suv, il bourbon - Tajani: Le posizioni tra Usa e Ue non sono vicinissime, bisogna trattare; Dazi, Trump: «Progressi con l’Ue, credo saremo tutti contenti». Giorgetti: «Oltre il 10% tariffe insostenibili»; Usa, dal 6 agosto i contro-dazi Ue, per Trump l’accordo c’è: 30%.

Trump, lavoriamo ad accordi, dal primo agosto si pagano dazi - sei accordi commerciali e potrebbe annunciarne due o tre prima del primo agosto, quando scatteranno i pagamenti dei dazi reciproci comunicati tramite le ... msn.com scrive

Dazi, i negoziatori Ue a Washington per riprendere la trattativa. Trump: “Andrà bene” - Allarme Bce: le tariffe mettono a rischio la stabilità finanziaria ... Come scrive repubblica.it