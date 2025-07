Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi Dal Napoli, alla Juventus, passando per l’ Inter e il Milan, fino alla Roma e tutte le altre squadre di Serie A: prosegue il valzer del calciomercato. Come ogni giorno, su Calciomercato.it trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulla campagna trasferimenti 2025-26. Ademola Lookman (foto Ansa) – Calciomercato.it Non solo i rinforzi in difesa con Leoni e De Winter: l’Inter punta a regalare un altro attaccante a mister Chivu dopo Bonny. Sull’altra sponda dei navigli si lavora principalmente sul ruolo di terzino destro: è t esta a testa tra Pubill e Doué per vestire la maglia del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 16 luglio