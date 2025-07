Missili Patriot in viaggio verso l’Ucraina | Trump conferma invio dalla Germania

(Adnkronos) – Missili Patriot giĂ in viaggio verso l'Ucraina. Lo ha confermato Donald Trump ai giornalisti presso la Joint Base Andrews fuori Washington come riporta la Tass. "Arrivano dalla Germania", ha dichiarato, senza fornire ulteriori dettagli. La dichiarazione arriva all'indomani dell'annuncio che i membri della Nato avrebbero inviato armi a Kiev, a condizione che l'Europa si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

