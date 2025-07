Basket B Interregionale Rinforzi per la Virtus e per l’Attila Junior

Si rinforzano la Virtus Civitanova e l'Attila Junior in vista del campionato di B Interregionale. Mamadou Dembelè, centro del 2005, è della Virtus Civitanova, il giocatore è alto 207 cm è di nazionalità maliana ma di formazione italiana. Cresce nella BluOrobica Bergamo, disputa tutti i campionati giovanili d'Eccellenza, oltre a maturare, nonostante la giovane età , esperienze in Serie C Silver e Serie B. Nella stagione 20232024 approda a Pistoia, dove gioca nel campionato U19 Eccellenza con una media di 9.2 punti a partita, entrando più volte anche nelle rotazioni della Serie A toscana. Nella passata stagione fa ritorno a Bergamo, confermandosi protagonista sia nel campionato U19 Nazionale sia nella Serie B Interregionale.

Basket Serie B Interregionale. Stosa Virtus, il diesse Voltolini tra bilancio e progetti: "Stagione positiva e vogliamo essere più competitivi» - La Stosa guarda al futuro. A parlare in casa Virtus è il ds Gabriele Voltolini (nella foto) che parte con un bilancio della stagione appena conclusa: "Il bilancio è certamente positivo perché arriviamo in fondo alla stagione avendo raggiunto quello che era l’obiettivo iniziale della permanenza in B interregionale.

Virtus pronta per la nuova stagione: formula rivisitata per la serie B interregionale - Sembra un periodo di calma piatta in casa Virtus, ma in realtà non è affatto così. La dirigenza rossoblù sta infatti lavorando a pieno regime con coach Evangelisti, confermatissimo alla guida della Stosa anche nella prossima stagione sportiva 25/26, per iniziare ad allestire il roster che affronterà la prossima serie B interregionale.

Basket B Interregionale. Virtus, un tassello importante. Resta l’ala americana Fofana - "Siamo molto felici che Momo abbia deciso di restare un altro anno con noi". Non nasconde la soddisfazione Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, al rinnovo per la nuova stagione di Mohamed Lamine Fofana, ala americana classe ’98, originaria di Harlem, New York.

Look who's back in town...? Momo Fofana - Virtus ancora insieme! Il comunicato ufficiale https://www.virtuscivitanova.com/2025/06/28/colpo-virtus-momo-fofana-ancora-con-noi/

