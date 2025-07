Paura a Monza ragazza presa a schiaffi da un gruppo di giovani e i residenti chiamano i soccorsi

“Stavamo ancora dormendo quando, improvvisamente, abbiamo sentito delle grida. Ci siamo affacciati alla finestra e siamo rimasti allibiti. In strada c’era una ragazza con il suo cagnolino. Non so che cosa fosse successo prima, ma quando mi sono affacciato un gruppo di giovani le si è avvicinato e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ravenna, ragazza denuncia violenza sessuale di gruppo. Via alle indagini - Una ragazza minorenne residente in provincia di Forlì ha denunciato una violenza sessuale che avrebbe subito da parte di quattro uomini.

Difendono una ragazza, “aggrediti da un gruppo di almeno dieci persone” - Città di Castello, 21 maggio 2025 – È sabato notte, un uomo inizia a picchiare una ragazza in pieno centro storico, “alcuni giovani della zona intervengono in difesa della donna e a loro volta finiscono vittima di aggression e da parte di un gruppo formato da almeno una decina di persone”.

Ragazza denuncia stupro di gruppo in Salento. I medici confermano “gli abusi ripetuti” - Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi.

Due ventenni picchiati da un gruppo fuori dal Padova Pride Village. Questa è la mia intervista rilasciata a Valentina Visentin di @antennatreveneto Non è accettabile che i giovani padovani debbano avere paura di uscire la sera. Il mio impegno è quello di ess Vai su Facebook

Paura nella notte, ventenne seguita e buttata a terra. Gruppo di ... - Firenze, 8 luglio 2023 – Le urla disperate hanno raggiunto un gruppo di giovani nelle vicinanze, così una ragazza di vent’anni è riuscita a scampare a un’aggressione. Come scrive lanazione.it

Paura sui viali, ragazza aggredita finisce all’ospedale: "Volevano ... - Paura sui viali, ragazza aggredita finisce all’ospedale: "Volevano molestarmi" Modena, la 19enne si stava recando al parco Pertini : un gruppo di giovani l’ha prima spintonata e poi ha ... Riporta ilrestodelcarlino.it