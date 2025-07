GOLF Il Tour Challenge apre le danze al Parco di Monza trionfa Francesco Bellazzi

Sabato il Top Tour Challenge ha aperto il fine settimana del Golf Milano. Il percorso si è presentato in ottime condizioni e gli alberi secolari hanno mitigato il caldo, finalmente non afoso. Francesco Bellazzi ha vinto con 73 colpi. In prima categoria Emanuela Braito (40) ha preceduto Dario Donadoni (38), in seconda Margaret Scavone (42) ha superato di misura Daren Vaughan (41) mentre in terza Alberto Scotti (43) ha avuto la meglio su Stefano Ghianda, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Premi speciali a Minnie Maestro (43) e Andrea Boldracchi (42), rispettivamente migliori lady e senior.

