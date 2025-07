Basket serie B - Il nuovo acquisto OraSì il veterano Enzo Cena ha detto ’sì’

‘I Magnifici Otto alla corte di Auletta’. Questo è il film girato dall’OraSì in neanche dieci giorni ovvero dall’ufficializzazione del passaggio di proprietà della società comunicato lunedì 7 luglio, che ha dato il via alla firma dei contratti, a cominciare da quello dell’allenatore. La dirigenza ha infatti quasi terminato il roster chiudendo le trattive con otto giocatori: all’appello mancano soltanto i due pivot, uno dei quali sarà straniero. Partiamo proprio dal reparto lunghi, dove il 33enne italoargentino Enzo Cena (dal 2010 in serie B e veterano della categoria) ha dato l’ok dall’Argentina alla proposta di Ravenna preferendola a quella dello Scandone Avellino in B Regionale e così sarà l’alagrande del quintetto titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

