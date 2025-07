Latitante condannato a 25 anni | provvedimento della Corte d’Appello di Salerno

Tempo di lettura: 2 minuti Un latitante albanese di 56 anni, che dovrà scontare la pena definitiva di 25 anni di reclusione, è stato estradato in Italia. L’uomo è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, proveniente da Tirana, scortato dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, in virtù di un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno.  L’uomo è stato condannato in Italia per sequestro di persona, tentata estorsione, lesioni personali, detenzione illegale di armi ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Latitante condannato a 25 anni: provvedimento della Corte d’Appello di Salerno

