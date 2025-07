Serie d | concluse le operazioni per il difensore e l’attaccante Menchetti e Bori sono del Montevarchi | giovani di qualità per Marmorini

Il Montevarchi rinforza il proprio reparto quote. Sono di ieri, infatti, le due ufficializzazioni di altrettanti under che andranno a implementare la rosa che, dal prossimo 26 luglio, sarĂ a disposizione di Simone Marmorini per le prime fatiche stagionali. Dal Montagnano, campionato di Promozione, ecco arrivare il difensore 2006 Pietro Menchetti, che dopo aver svolto le giovanili nell’Arezzo Football Academy e aver fatto parte anche della Primavera 4 amaranto ha poi giocato 25 gare condite da un gol lo scorso anno in Valdichiana per poi compiere questo doppio salto in avanti con la maglia aquilotta, per quella che sarĂ la prima esperienza nel massimo campionato dilettantistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

