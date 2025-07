Roma Gasperini alza la voce | Wesley vicino ma il vero obiettivo resta Rios

Il mercato della Roma in Sudamerica è diventato un tavolo da poker. Intrighi, rilanci, bluff. Sullo sfondo c’è Gian Piero Gasperini, che secondo quanto riportato da Francesco Balzani sulle colonne di Leggo, ieri ha fatto sentire la sua voce a Trigoria, chiedendo con forza la chiusura per Wesley, terzino del Flamengo. Il club brasiliano chiede 25 milioni di euro e la Roma è pronta ad accontentarlo. El Aynaoui quasi fatto, ma i tifosi vogliono Rios. Più complicato il discorso a centrocampo. Massara ha chiuso con il Lens per Neil El Aynaoui: accordo a 22 milioni più 3 di bonus, e intesa già trovata con il marocchino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini alza la voce: Wesley vicino, ma il vero obiettivo resta Rios

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - voce - alza

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - Era solo da capire chi avrebbe fatto la prima mossa per far saltare il banco, e prontamente la situazione si è scaldata in maniera importante.

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - La Roma perde per due a uno contro l'Atalanta e complica e non poco la sua corsa al quarto posto. La squadra di Ranieri parte forte ma subisce alla prima occasione il gol di Lookman che spezza l'equilibrio.

#ASRoma, adesso #Gasperini alza la voce. Si prova a chiudere per #Wesley Vai su X

DOPPIO PASSO Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina L’inizio di stagione è alle porte e il club vuole chiudere due acquisti il prima possibile. L’inizio di costruzione della Roma che sarà , targata Gasperini Multa da 3 milioni (Pag 3) Tr Vai su Facebook

Roma, adesso Gasp alza la voce. Si prova a chiudere per Wesley; Wesley, ora Gasp alza la voce: il tecnico chiede di insistere col Flamengo; Gasperini fa sul serio e blinda il ritiro: sedute non-stop con corsa e pallone.

Gasperini alza la voce: rilancio Roma immediato - Calciomercato Roma, Gasperini alza il pressing nei confronti della società e i giallorossi sono pronti al rilancio. Secondo asromalive.it

Roma, adesso Gasp alza la voce. Si prova a chiudere per Wesley - Il tecnico non è molto contento di come è stato avviato il mercato viste le 7 cessioni e lo zero alla casella acquisti. Da msn.com