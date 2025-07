Carrarese Calabro è carico al massimo | Adesso vogliamo diventare leggenda

"Abbiamo scritto la storia promuovendo in Serie B, siamo andati oltre la storia restandoci ed ora vogliamo diventare leggenda cercando di mantenere ancora la categoria". Antonio Calabro riparte carico al massimo per la sua terza annata alla guida della Carrarese. Non aveva ancora parlato dopo il suo rinnovo del 3 giugno scorso ed ha approfittato di questa prima conferenza stampa della nuova stagione per mettere definitivamente un punto al riguardo. "Sono state dette e scritte tante cose, anche troppe, ma la verità è che entrambe le componenti volevano continuare insieme questo sogno. Ringrazio il presidente Gemignani e la proprietĂ per avermi dato ancora fiducia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Calabro è carico al massimo: "Adesso vogliamo diventare leggenda"

In questa notizia si parla di: carrarese - calabro - carico - vogliamo

Antonio Calabro guida la Carrarese alla salvezza in Serie B con una giornata d'anticipo - Missione compiuta. Antonio Calabro ha condotto la nave in porto come aveva promesso. La Carrarese il prossimo anno giocherĂ ancora in Serie B.

Antonio Calabro celebra il successo storico della Carrarese e punta alla salvezza - "Bisogna essere realisti: vincere oggi, al di lĂ che si giocava contro una diretta contendente, significava molto per la classifica, per il morale dei ragazzi e della piazza".

Antonio Calabro celebra la salvezza della Carrarese in Serie B - E’ passato qualche giorno dalla conquista della salvezza e l’allenatore Antonio Calabro può prendere una maggiore consapevolezza dell’impresa fatta assieme ai suoi ragazzi.

Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria; Carrarese Calabro è carico al massimo: Adesso vogliamo diventare leggenda; Modena, Sottil si presenta: “A noi il compito di riaccendere il fuoco”.

Carrarese Calabro è carico al massimo: "Adesso vogliamo diventare leggenda" - siamo andati oltre la storia restandoci ed ora vogliamo diventare leggenda cercando di mantenere ancora la categoria". Come scrive sport.quotidiano.net

Carrarese, Calabro: "C'è soddisfazione stasera. Vogliamo fare bene in ... - La Carrarese saluta la Coppa Italia ai trentaduesimi, costretta ad arrendersi ad un Cagliari superiore sul piano tattico e fisico. Da tuttomercatoweb.com