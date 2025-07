Apposta ma non ancora inaugurata la targa in onore di Carlo Coccioli al Famedio di Montenero.

LIVORNO – Come i livornesi ben sanno, il Famedio di Montenero è il luogo in cui la cittĂ di Livorno rende omaggio con lapidi e targhe i propri figli illustri. Vi sono le spoglie mortali, tra gli altri, di Francesco Domenico Guerrazzi, Giovanni Fattori, Ernesto Rossi, Carlo Bini ed Enrico Pollastrini, mentre epigrafi ricordano, tra gli altri, Amedeo Modigliani, Pietro Mascagni, Carlo Azeglio Ciampi. Accanto al Santuario della Madonna delle Grazie, patrona della Toscana, vi è dunque una sorta di “pantheon” del genio locale. Logico quindi che in un siffatto luogo possa trovare posto anche una targa in ricordo di Carlo Coccioli, scrittore sicuramente piĂą conosciuto all’estero che in Italia, che Pier Vittorio Tondelli definì “lo scrittore assente” per la sua capacitĂ di essere sulla scena letteraria italiana nonostante vivesse in Centro e Sud America. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it