L’Inter cerca meno dipendenza dalla Thu-La | nuovi orizzonti – CdS

Nelle ultime due stagioni, l’Inter si è aggrappata alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram, chiamati piĂą volte agli straordinari. Le alternative non sono state all’altezza. Ora si aprono nuovi orizzonti, sottolinea il Corriere dello Sport. NUMERI – Meno dipendenza dalla Thu-La, da Thuram e Lautaro Martinez, e maggior supporto anche dagli altri attaccanti presenti in rosa. Nelle ultime due stagioni, la coppia franco-argentina è stato sicuramente un fattore positivo per la Beneamata, ma anche una sorta di dipendenza. Dei 217 gol segnati tra la stagione 2023-24 e 2024-25, 84 li hanno messo a referto proprio Thuram e Lautaro Martinez, ossia il 39% dei gol totali. 🔗 Leggi su Inter-news.it

