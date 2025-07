Volontari in azione nel centro di Bari | raccolti 14mila mozziconi di sigarette

Raccolti 3,5 kg di mozziconi di sigaretta, pari a circa 14mila filtri. È questo il bilancio della passeggiata ecologica svolta questa mattina nel centro di Bari dai volontari di Retake, insieme all'Aps Univox e ai ragazzi della cooperativa Don Bosco. Se messi uno accanto all’altro, i mozziconi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Mozziconi, una siringa e piastrelle di cemento, rimossi dalla spiaggia di Punta Vagno dai volontari - Plastica di tutti i tipi, pezzi di ferro arrugginito, dieci piastrelle di cemento, una siringa usata, centinaia di mozziconi di sigarette e tante bottiglie di vetro è quanto è stato raccolto giovedì 15 maggio 2025 sulla spiaggia di Punta Vagno alla Foce dai ragazzi della Comunità Tende di Dumyat.

Quercianella, residenti e volontari con Mr Green per ripulire il moletto: riempiti 12 sacchi di rifiuti tra plastica e mozziconi di sigaretta - Più che un grazie, sarebbe necessario un impegno. Ovvero, mantenere pulito il moletto, ogni giorno preso d'assalto da centinaia di bagnanti.

Volontari in azione, raccolti 14.000 mozziconi di sigaretta nel centro di Bari in poche ore - L'iniziativa organizzata da Retake, APS Univox e i ragazzi della cooperativa Don Bosco ... Secondo rainews.it

Passeggiata ecologica a Bari, solo in corso Cavour recuperati 14mila mozziconi di sigarette – FOTO - Se messi uno accanto all’altro, i mozziconi raccolti formerebbero una linea lunga oltre 400 metri, l’equivalente di quattro campi da calcio. Lo riporta telebari.it