Collaboratori scolastici | Lavoriamo in locali dove si superano i 30 gradi Mentre negli uffici belli al fresco

C’è caldo nelle aule. Protestano gli insegnanti, protestano gli alunni, Ma i bidelli? Chi pensa ai collaboratori scolastici? “ Grazie per l’attenzione verso una categoria spesso dimenticata ”. Così viene accolta la nostra piccola inchiesta nelle scuole italiane sul tema dei disagi legati al caldo, da Assunta Morano: “ Noi collaboratori scolastici – ci spiega una delle tante persone che abbiamo intervistato in questa inchiesta – viviamo ogni giorno i disagi del caldo senza alcuna tutela reale”. Si parla sempre di studenti e di docenti, “ma nessuno menziona noi, che restiamo a lavorare nei corridoi, nei bagni, nei laboratori, spesso senza aria condizionata, senza ventilazione adeguate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: collaboratori - scolastici - lavoriamo - locali

Assegnazione ai plessi dei collaboratori scolastici: chi decide e come. Come avviene in comune diverso dalla sede di organico - L'assegnazione dei collaboratori scolastici ai vari plessi di un'autonomia scolastica è prerogativa del dirigente scolastico, nel rispetto di quanto disposto dal CCNI 25/28 in caso di plessi ubicati in comune diverso da quello sede di organico.

Ridefinizione organici ATA e mobilità verticale: cosa cambia dal 2026 per i collaboratori scolastici, le novità - Lo scorso 8 maggio si è concluso l’incontro tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali per ridefinire gli organici del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario).

Da un minimo di €5 ad un massimo di €20. In Brianza una scuola eroga buoni spesa per i collaboratori scolastici. La misura avviata ad aprile - A poche settimane dal mancato riconoscimento dell’erogazione dei buoni pasto per il personale scolastico da parte della VII Commissione del Senato, una scuola in provincia di Monza e Brianza ha trovato una maniera per fornire un compenso economico ai collaboratori scolastici.

Collaboratori scolastici: Lavoriamo in locali dove si superano i 30 gradi. Mentre negli uffici belli al fresco; Falso diploma, collaboratore scolastico dovrà risarcire 23mila euro al Mim: cifra ridotta, aveva solo mansioni “esecutive”; Bando graduatorie ATA Sicilia 2024 e come fare domanda.

Scuola, entrano in vigore le disposizioni del contratto nazionale ... - Dal primo maggio aumenta il carico di lavoro per i collaboratori scolastici a fronte di un aumento di stipendio minimo: tra i 63 e i 75 euro per mensilità. Secondo ilfattoquotidiano.it

Ennesimo caso di collaboratore scolastico che lavora senza titolo, ma condannato a restituire metà dello stipendio. Ecco perché - La Corte dei Conti è intervenuta nuovamente per valutare i danni economici causati all'amministrazione pubblica da un lavoratore che ha ricoperto il ruolo di collaboratore scolastico in diverse scuole ... Lo riporta orizzontescuola.it