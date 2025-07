Si chiama Olga Sokhnenko ed è la moglie del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la donna al centro di un episodio che sta facendo discutere. Secondo quanto denunciato dall’attore Luca Zingaretti su Instagram, la donna avrebbe utilizzato la scorta ministeriale per saltare la fila al check-in dell’aeroporto di Fiumicino, insieme al figlio di 7 anni. Il fatto è avvenuto alle 8 del mattino del 15 luglio, al Terminal 3 dello scalo romano. Zingaretti ha assistito alla scena e ha raccontato che la scorta si è fatta largo tra i passeggeri in attesa, consentendo alla moglie del ministro e al figlio di scavalcare la fila e imbarcare i bagagli per uno dei voli in partenza operati da Aeroitalia: destinazioni possibili, Cagliari, Palermo, Catania o Olbia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"La moglie del ministro Urso salta la fila". La denuncia fa esplodere le polemiche: lui si giustifica così