Rimpasto di governo in Ucraina | si dimette il primo ministro Denys Shmyhal

Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal  ha annunciato le proprie dimissioni e al suo posto Zelensky ha proposto Yulia Svyrydenko, l’attuale ministra per lo Sviluppo economico dell’Ucraina e vice prima ministra del paese. Mercoledì il parlamento ucraino dovrà decidere se accettare le dimissioni di Shmyhal e, in caso positivo, voterà per eleggere Svyrydenko come prima ministra, probabilmente già giovedì. Il partito di Zelensky, Servitore del popolo, ha la maggioranza in parlamento, perciò si ritiene che sosterrà la sua decisione. Svyrydenko ha avuto un ruolo di primo piano nei negoziati per l’accordo sui minerali strategici tra Stati Uniti e Ucraina, e ha rappresentato il Paese in numerosi incontri con partner occidentali, con particolare attenzione alla difesa, alla ripresa economica e alla ricostruzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

