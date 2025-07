Faida dem sull’ex Ilva | l’accordo non si trova

Piero Bitetti, sindaco piddino di Taranto, chiede di rimandare le decisioni al 31 luglio. Il governatore Emiliano apre alle ipotesi alternative alla nave gasiera. Il ministro Urso resta ottimista e annuncia la creazione di un’altra commissione tecnica. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Faida dem sull’ex Ilva: l’accordo non si trova

In questa notizia si parla di: faida - ilva - accordo - trova

