enzo maresca dal fallimento al tetto del mondo

Il calcio può regalare dolori terribili e gioie indescrivibili. Ha davvero dell'incredibile quanto fatto registrare dall'ex allenatore bianconero Enzo Maresca che, alla guida del Chelsea, è riuscito a vincere il Mondiale per club. Nella finalissima contro la corazzata Paris Saint Germain, il tecnico e i suoi uomini hanno disputato la partita perfetta surclassando i recenti vincitori della Champions League con un incredibile quanto inatteso 3-0 (sigilli vincenti di Palmer, autore di una doppietta, e Joao Pedro) che non ammette repliche. A fine maggio l'allenatore campano aveva conquistato la Conference League con i suoi Blues battendo a Breslavia il Betis Siviglia per 4-1 (le firme vincenti quelle assestate da Fernandez, Jackson, Sancho e Caicedo) e diventando il quarto allenatore italiano a vincere una coppa europea alla guida della formazione londinese dopo i successi ottenuti in passato da Gianluca Vialli (Coppa delle Coppe), Roberto Di Matteo (Champions League) nonché Maurizio Sarri (Europa League).

