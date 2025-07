Cesare Cremonini il gran finale a Roma del re Mida del pop

Se la promessa è «di lasciare il segno con due concerti indimenticabili nella Capitale», è difficile imporsi di immaginare il contrario e credere che Cesare Cremonini, il re Mida del pop, possa disattenderla. Domani sera e venerdì sera, per le ultime due date del tour completamente sold out, l'artista bolognese infiammerĂ lo stadio Olimpico di Roma e si esibirĂ davanti a 120.000 persone. Lo show, inutile anticiparlo, sarĂ un'efficace sintesi della migliore vena del protagonista, che si mostrerĂ come sempre versatile fino al midollo e capace di tracciare la rotta della nuova musica italiana. Usando il materiale che la vita gli rovescia addosso ed evitando di mettersi al riparo dalla storia e dalle rivoluzioni, l'ex frontman dei Lunapop detterĂ le regole del gioco ma dialogherĂ con un pubblico che si è accaparrato i biglietti da mesi e che freme dalla voglia di lasciarsi andare sulle note dei brani che scandiscono il tempo dell'analisi e quello della spensieratezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cesare Cremonini, il gran finale a Roma del re Mida del pop

Milan-Bologna, Cesare Cremonini e Gianfranco Fini all’Olimpico: tifosi rossoblu doc per la finale - (Adnkronos) – Cesare Cremonini e Gianfranco allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra il suo Bologna e il Milan.

Cesare Cremonini a cena fuori con la madre, il dolcissimo video nella loro Bologna - L'8 giugno inizierà il tour di Cesare Cremonini. Sarà una tournée diversa e per l'occasione ha voluto degli strumenti unici che sono stati realizzati appositamente per lui, come ad esempio una bellissima fisarmonica da un artigiano con sede in provincia di Ancona.

La notte magica di Cesare Cremonini all'Olimpico: il bacio alla Coppa Italia - Il cantautore, tifosissimo del Bologna, fa festa in campo con i giocatori dopo la vittoria contro il MilanÂ

