Quando la prossima gara di Gregorio Paltrinieri nella 5 km dei Mondiali 2025 | orario tv streaming

Venerdì 18 luglio Gregorio Paltrinieri sarà tra i protagonisti della 5 km nelle acque libere dell’isola Sentosa (Singapore), sede dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo. Una rassegna iridata condizionata dalle difficoltà legate alle qualità dell’acqua, che hanno impedito l’originario sviluppo del programma. Un contrattempo che non avrà fatto piacere anche agli atleti, dovendo adattarsi a uno schedule costantemente in evoluzione e affinando la preparazione in piscina. Vedremo chi sarà riuscito ad assorbire meglio il grande caos che c’è stato e chi saprà comunque tirar fuori il meglio delle proprie capacità . 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la prossima gara di Gregorio Paltrinieri nella 5 km dei Mondiali 2025: orario, tv, streaming

