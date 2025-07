’Play The Game Special’ Una pioggia di medaglie

Neanche il caldo ferma gli atleti della Polisportiva Spezzina, in grande evidenza nella seconda edizione dei Play-The Game Special Olympics di Atletica leggera. Più di 1.000 i partecipanti in lizza anche per le altre discipline: rugby, ginnastica artistica e ritmica, tennis, bocce, equitazione e pallavolo. Il team di viale Amendola dimostra nuove energie e forze fresche, con i 16 atleti presenti che, una volta in pedana, mettono in pratica il lavoro espresso durante il periodo primaverile. A tener il passo, fanno la loro parte anche i nuovi atleti, Micheal Marangone, Michelle Franceschini e Matteo Maci, conquistando medaglie d’oro e di bronzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Play The Game Special’. Una pioggia di medaglie

In questa notizia si parla di: play - game - special - pioggia

How to Navigate the Aviator Game Play Online Interface - ? How to Navigate the Aviator Game Play Online Interface The Aviator game by Spribe is rapidly gaining traction among online casino enthusiasts in Pakistan, thanks to its unique gameplay and engaging interface.

Top Visual Effects in Aviator Game That Enhance Play - ? Top Visual Effects in Aviator Game That Enhance Play The Aviator game by Spribe has taken the online casino scene in Tanzania by storm, mesmerising players not only with its thrilling gameplay but also with exceptional visual effects that significantly enhance the player experience.

Slot High Flyer: cosa sapere sul crash game di Pragmatic Play - Uno dei giochi più popolari nel mondo dei casino online si rifà il look: High Flyer è la nuova versione del celebre crash game di Pragmatic Play.

#musica & #cultura - RIVOLI - CARMINA BURANA, CHE SPETTACOLO - Il vento gelido dopo la pioggia non ha fermato l'evento tanto atteso. Centinaia di appassionati e semplici curiosi hanno riempito il piazzale Mafalda di Savoia ai piedi della fortezza rivole Vai su Facebook

’Play The Game Special’. Una pioggia di medaglie; Pioggia di medaglie italiane ai Giochi Mondiali Invernali 2025; Che bella Italia all'Olimpico: Galles ko 22-15.

Play The Games delle Special Olympics di Pistoia, pioggia di medaglie ... - I ragazzi ‘serafici’ quest’anno hanno fatto il pieno di medaglie portando a casa i migliori risultati di sempre. Si legge su assisinews.it

Play the Games, la pioggia non ferma gli Atleti Special Olympics - Il maltempo e le basse temperature non frenano la voglia di vincere degli oltre 250 Atleti protagonisti dei Play the Games Special Olympics. Segnala rietinvetrina.it