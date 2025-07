Laila Hasanovic √® la modella danese dagli occhi di ghiaccio che avrebbe rubato il cuore del re del tennis Jannik Sinner. La ragazza √® gi√† nota al mondo dello sport per le sue frequentazioni importanti (√® stata fidanzata con Mick Schumacher). La sua presenza a¬†Wimbledon non √® passata inosservata, cos√¨ come qualche settimana fa era stata avvistata anche al Roland Garros. I social ovviamente ci hanno ricamato sopra: storie, scatti rubati, tag silenziosi. E cos√¨ quello nato come sospetto si √® trasformato in voce insistente: Laila sarebbe la nuova fiamma di Sinner. Hasanovic e Sinner, la storia d‚Äôamore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Laila Hasanovic ha rubato il cuore di Sinner