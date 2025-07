La Ternana lavora giĂ su buoni ritmi. Le Fere, pur nell’incertezza degli sviluppi societari, si allenano sul manto del "Liberati" rigenerato al meglio dall’opera di risemina, evitando per quanto possibile il rovente sintetico dell’antistadio. Intanto, proseguono le grandi manovre e le valutazioni che si spera possano condurre entro fine mese all’approvazione da parte di Palazzo Spada del Pef (Piano economico finanziario) inerente la realizzazione del nuovo stadio e al closing per la cessione del pacchetto azionario della Ternana Calcio. Le due operazioni sembrano del resto molto correlate, non solo nei tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Mezza" Ternana sul piede di partenza. Mister Liverani strizza l'occhio a Viviani