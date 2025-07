In Brianza la grande fiaccolata per dire stop alla strage a Gaza

In Brianza sfila la fiaccolata per dire basta alla guerra e alle stragi a Gaza. Domani, giovedì 17 luglio, alle 20.30 partirà da Muggiò la fiaccolata promossa dall’Anpi provinciale. Un corteo silenzioso di fiaccole che attraverserà le vie cittadine per raggiungere poi piazza Gioia a Nova. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Dalla parte di Gaza, dei diritti umani, dei soccorsi in mare. Con Emergency alla Festa di Anpi Monza Brianza Emanuela Manco Cinque giorni a Cesano Maderno per celebrare insieme l’80° della Liberazione, nel segno di un rapporto costruito su com Vai su Facebook

