Lookman Inter i nerazzurri fanno sul serio per il centravanti della Dea | tutti i dettagli sull’operazione e le cifre richieste

Lookman Inter, l’attaccante dell’Atalanta pronto ad accettare l’offerta dei nerazzurri: ecco cosa filtra sul futuro del centravanti africano. Lookman Inter è solo una suggestione o una vera trattativa che potrebbe avere dei risvolti già nei prossimi giorni? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Corriere dello Sport che ha messo in copertina l’attaccante leader della finale di Europa League vinta dai bergamaschi. L’ Inter è al lavoro per rinforzare il reparto avanzato in vista della stagione 202526, che vedrà Cristian Chivu debuttare alla guida della prima squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra è quello di Ademola Lookman, esterno offensivo dell’ Atalanta, protagonista assoluto nell’ultima Europa League, dove ha trascinato i bergamaschi con una tripletta in finale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, i nerazzurri fanno sul serio per il centravanti della Dea: tutti i dettagli sull’operazione e le cifre richieste

