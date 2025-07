Atletico Ascoli oggi l’incontro con Ciabuschi

È in programma tra oggi e domani l’incontro tra i dirigenti dell’Atletico Ascoli e l’attaccante Jonathan Ciabuschi. Il ‘bomber’ ascolano di Piazza Diaz è tornato alla corte di mister Simone Seccardini dopo il prestito gratuito che gli ha permesso di coronare il suo sogno da bambino di giocare con la maglia dell’Ascoli. Esperienza che gli ha regalato anche la gioia del primo gol in Serie C. Ciabuschi ha dimostrato che tra i professionisti può sicuramente starci e in queste settimane, dopo la scadenza del contratto con l’Atletico fissata al 30 giugno, ha aspettato qualche chiamata da società di serie C, prima tra tutte proprio l’Ascoli Calcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, oggi l’incontro con Ciabuschi

