Ucciso a 114 anni da un’automobile

Il Torpedo col Turbante se n'è andato a correre lassù per riabbracciare suo figlio. È morto a 114 anni l'indiano Fauja Singh, il maratoneta più anziano del mondo, dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada nel suo villaggio natale vicino a Jalandhar, nel Punjab. Nel 2011, a Toronto, Singh era diventato l'uomo più anziano a correre una maratona completa, all'età di 100 anni, sebbene il Guinness World Records non lo avesse riconosciuto ufficialmente a causa della mancanza di un certificato di nascita. Il Torpedo col Turbante, com'era soprannominato per via del copricapo indossato anche in gara, aveva iniziato a correre all'età di 89 anni per far fronte al dolore dopo la perdita della moglie e del figlio Kuldip. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucciso a 114 anni da un’automobile

