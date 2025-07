I volontari de 'La Via della Felicit√†', che¬†settimanalmente¬†organizza¬†interventi di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree verdi della citt√†, sono tornati in azione per ripulire dai rifiuti abbandonati l'area di via Gramsci. I volontari hanno rinvenuto, oltre alla moltitudine di cartacce e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it