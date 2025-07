Adamant, per Chessari spunta l’ipotesi Imola.

In attesa delle ultime ufficialità , sia in entrata che in uscita, l’Adamant ha praticamente già definito il roster che prenderà parte alla prossima B Nazionale. Mancano gli ultimi dettagli, infatti, per la firma di Davide Marchini, che resterà a Ferrara per il terzo anno di fila e diventerà anche il capitano, succedendo così a Mathias Drigo. Per l’esterno sarzanese un attestato di stima importante a coronamento di una stagione da protagonista, dove per lunghi tratti è stato il vero trascinatore del gruppo. Qualche dettaglio manca anche per l’annuncio di Niccolò Pellicano, play classe 2002 che sarà il nuovo regista biancazzurro, e che nelle idee di coach Benedetto sarà designato a guidare l’attacco sfruttando la sua grande capacità di mettere in ritmo i compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

