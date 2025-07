Estradato dall' Albania un latitante condannato a 25 anni per traffico di droga

Un latitante albanese di 56 anni, in esecuzione di un provvedimento di estradizione verso l'Italia, a seguito di indagini condotte dalla Polizia di Stato, è atterrato presso l'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Tirana, in Albania. L'uomo, scortato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dovrà scontare la pena definitiva di 25 anni di reclusione, in virtù di un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno, per sequestro di persona, tentata estorsione, lesioni personali, detenzione illegale di armi ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Estradato dall'Albania un latitante condannato a 25 anni per traffico di droga

