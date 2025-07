Difesa dei drusi o ambizioni sulla Siria | tutti i possibili motivi dietro all’ultimo attacco d’Israele

“Non permetteremo che venga fatto del male ai drusi in Siria ”, ha scritto lunedì su X il ministro della difesa israeliano Israel Katz. Un monito rivolto al presidente siriano, Ahmed al Sharaa, che nelle ultime 48 ore ha dato il via a una ingente operazione militare per ristabilire l’ordine nella regione di Suwayda. Il casus belli ufficiale sono state le tensioni fra la componente beduina sunnita nella regione e quella a maggioranza drusa. Il primo atto è stato il il sequestro di un commerciante druso, seguito dalla discesa in piazza di alcune famiglie beduine armate. Così, le vecchie tensioni fra i due gruppi sono riaffiorate portando allo scontro armato che ha lasciato quasi 100 morti sul terreno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it