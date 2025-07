Giustizia Luigi Bobbio | Ok doppio Csm ora uscita dei Pm dall’ordine giudiziario

L’ex senatore rilancia: “Basta potere assoluto ai magistrati. Serve una sottosezione penale dell’Avvocatura dello Stato” L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Giustizia, Luigi Bobbio: “Ok doppio Csm, ora uscita dei Pm dall’ordine giudiziario”

Il collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura: “Dare ai giovani un futuro nella legalità ” - Parla il pentito che partecipò nel 1990 alla strage di Piazza Pitagora a Crotone e che ora aiuta i giovani a vivere nella legalità The post Il collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura: “Dare ai giovani un futuro nella legalità ” appeared first on L'Identità .

Michele Emiliano e la causa al Csm.

Bobbio, l’ex magistrato fustigatore dei giudici - il Giornale - Bobbio, l’ex magistrato fustigatore dei giudici Zigzagando nei meandri del Senato, Luigi Bobbio di An mi fa strada in cerca di un posto tranquillo. Come scrive ilgiornale.it

Morto Luigi Bobbio, figlio di Norberto - Notizie - Ansa.it - E' morto improvvisamente a Torino uno dei tre figli di Norberto Bobbio, Luigi. Segnala ansa.it