Al Politecnico di Bari l' ex caserma Magrone e villa Stoppelli | Nuovi spazi per gli studenti

E' stato stipulato il contratto di locazione tra l'Agenzia del Demanio e il Politecnico di Bari, per la concessione al Poliba di una parte dell'ex caserma Magrone. L'iniziativa, spiega il Demanio in una nota, rientra nelle operazioni di valorizzazione degli edifici dello Stato nell’ambito del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Ingegneria della creatività Digitale e Scienze dell’Architettura per il Patrimonio nuovi corsi del Politecnico di Bari - Il settore scientifico dell’Università di Bari offre invece 18 triennali e 22 specialistiche che comprendono Fisica, Matematica, Chimica e Agraria e quattro magistrali a ciclo unico tra cui Conservazione e restauro dei beni culturali e Farmacia

Politecnico di Bari, corsa a due per l'elezione del nuovo rettore - SarĂ una corsa a due per l'elezione del nuovo rettore del Politecnico di Bari. In campo, per succedere a Francesco Cupertino, il cui mandato scade nel 2025 ci sono Giuseppe Carbone, professore ordinario di Meccanica applicata alle macchine, e Umberto Fratino, professore ordinario di Costruzioni.

Il confronto a due per la corsa a rettore del Politecnico dii Bari: le proposte di Carbone e Fratino - Il Politecnico di Bari andrĂ alle urne il prossimo 5 giugno per scegliere il nuovo rettore. La sfida sarĂ tra Giuseppe Carbone, 53enne professore ordinario di Meccanica applicata alle macchine, e il 60enne Umberto Fratino, professore ordinario di Costruzioni idrauliche, costruzioni marittime e.

